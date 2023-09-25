Коломойський про підозру СБУ на 6 млрд грн: Такий касовий розрив у Приваті неможливий

Ігор Коломойський вважає необґрунтованою підозру Служби безпеки України у створенні багатомільярдного касового розриву в ПриватБанку, яку йому інкримінує слідство. Про це він сказав під час розгляду скарги на його арешт у Київському апеляційному суді в понеділок.

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За версією СБУ, у 2013-2014 роках Коломойський нібито незаконно заволодів 5,8 млрд грн ПриватБанку шляхом фіктивного внесення готівки до каси.

Бізнесмен вважає, що такий касовий розрив неможливо було б приховати від Національного банку.

"Що таке 6 млрд грн касового розриву? Для такого банку, як ПриватБанк, є середні показники, скільки у нього каса. Як правило, каса була від 10 млрд до 20 млрд грн. Це всі банкомати, всі відділення, всі ділянки, де вимагається готівка. Якщо 6 млрд грн не надходило, то в касі мав бути розрив. Каса – це звітність щоденна", – сказав Коломойський.

Він додав, що перед судом проглянув рух грошей за своїм рахунком і порахував: лише з 2010 року до початку 2014 року сума внесених ним грошей становила 12,5 млрд грн і майже $200 млн.

"Якби я не вносив [ці гроші], то касовий розрив на 26 лютого 2014 року повинен був становити 12 млрд грн. [...] Що в принципі неможливо і неймовірно", – сказав Коломойський.

Він додав, що на момент націоналізації у 2016 році відбувалася звірка каси, яка нібито не виявила порушень.

"У касі було 10 млрд грн, вони відповідали тим грошам, які були за касовими ордерами", – сказав бізнесмен.

Він пообіцяв суду, що, якщо його звільнять з-під варти, він не буде тікати.