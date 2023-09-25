Коломойский о подозрении СБУ на 6 млрд грн: Такой кассовый разрыв в Привате невозможен

Игорь Коломойский считает необоснованным подозрение Службы безопасности Украины в создании многомиллиардного кассового разрыва в ПриватБанке, которое ему инкриминирует следствие. Об этом он сказал в ходе рассмотрения жалобы на его арест в Киевском апелляционном суде в понедельник.

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По версии СБУ, в 2013-2014 годах Коломойский якобы незаконно завладел 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу.

Бизнесмен считает, что такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка.

"Что такое 6 млрд грн кассового разрыва? Для такого банка, как ПриватБанк, есть средние показатели, сколько у него касса. Как правило, касса была от 10 млрд до 20 млрд грн. Это все банкоматы, все отделения, все участки, где требуется наличные деньги. Если 6 млрд грн не поступало, то в кассе должен был быть разрыв. Касса – это отчетность ежедневная", – сказал Коломойский.

Он добавил, что перед судом просмотрел движение денег по своему счету и посчитал: только с 2010 года по начало 2014 года сумма внесенных им денег составила 12,5 млрд грн и почти $200 млн.

"Если бы я не вносил [эти деньги], то кассовый разрыв на 26 февраля 2014 должен был составлять 12 млрд грн. [...] Что в принципе невозможно и невероятно", – сказал Коломойский.

Он добавил, что на момент национализации в 2016 году происходила сверка кассы, которая якобы не выявила нарушений.

"В кассе находилось 10 млрд грн, они отвечали тем деньгам, которые находились по кассовым ордерам", – сказал бизнесмен.

Он пообещал суду, что, если его освободят из-под стражи, он не сбежит.