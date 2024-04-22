Суд продлил арест Коломойского до 2 июня, размер залога уменьшился

Игорь Коломойский останется в следственном изоляторе как минимум до начала лета

Фото: ТСН / YouTube

Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 22 апреля, продлил меру пресечения миллионеру Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 июня. Решение объявила судья Оксана Голуб.

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"Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Продлить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 42 дня, то есть по 2 июня 2024 года включительно", — зачитала она текст постановления.

Размер залога снизился с 2,4 млрд грн до 1,97 млрд грн.

Коломойский находится под стражей со 2 сентября 2023 года. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и отмывании денег через ПриватБанк.

По версии СБУ и Бюро экономической безопасности, в 2013-2014 годах Коломойский якобы незаконно завладел 5,8 млрд грн ПриватБанка путем фиктивного внесения наличных денег в кассу.

Коломойский отвергает обвинения. По его словам, такой кассовый разрыв невозможно было бы скрыть от Национального банка.