Актуально
Перемога чи боротьба триває? Чи зможе ПриватБанк реально стягнути $3 млрд з ексвласників
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
Реєструйся і слухай
Після семи років судових баталій ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Англії – суд визнав Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова винними у масштабному шахрайстві та зобов’язав виплатити понад $3 млрд.
Ексвласники банку нині у незавидному становищі: Коломойський перебуває під вартою в Україні, а Боголюбов, який є громадянином Великої Британії, фактично зник із публічного простору. Кінцевим терміном сплати визначено 24 листопада, після чого на суму почнуть нараховуватися відсотки.
Чи зможе ПриватБанк реально отримати присуджені кошти, з яких активів ексвласників можуть їх стягнути і скільки часу це займе – читайте в матеріалі Ірини Колеснік.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)