Після семи років судових баталій ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Англії – суд визнав Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова винними у масштабному шахрайстві та зобов’язав виплатити понад $3 млрд.

Ексвласники банку нині у незавидному становищі: Коломойський перебуває під вартою в Україні, а Боголюбов, який є громадянином Великої Британії, фактично зник із публічного простору. Кінцевим терміном сплати визначено 24 листопада, після чого на суму почнуть нараховуватися відсотки.

Чи зможе ПриватБанк реально отримати присуджені кошти, з яких активів ексвласників можуть їх стягнути і скільки часу це займе – читайте в матеріалі Ірини Колеснік.