После семи лет судебных тяжб ПриватБанк одержал победу в Высоком суде Англии и признал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова виновными в масштабном мошенничестве, обязав их выплатить более $3 млрд.

Бывшие владельцы банка сейчас в незавидном положении: Коломойский находится под стражей в Украине, а Боголюбов, являющийся гражданином Великобритании, фактически исчез из публичного пространства. Крайним сроком платежа установлено 24 ноября, после чего на сумму начнут начисляться проценты.

Сможет ли ПриватБанк реально получить присужденные средства, из каких активов экс-владельцев их можно взыскать и сколько времени это займет – читайте в материале Ирины Колесник.