Коломойский и Боголюбов не выплатили $3 млрд ПриватБанку: будет принудительное взыскание

Фото: depositphotos.com

Бизнесмены Игорь Коломойский і Геннадий Боголюбов не выполнили решение английского суда, который обязал их выплатить ПриватБанку $3 млрд в качестве возмещения убытков и процентов, сообщила пресс-служба банка.

Срок для добровольной уплаты истек 24 ноября, в связи с чем ПриватБанк решил прийти к принудительному исполнению решения.

"Решение Высокого суда Англии может быть выполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран. Банк готовится начать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде юрисдикций за пределами Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами", – сообщил банк.

ПриватБанк заявил, что принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом, но он твердо настроен "добиться справедливости и возмещения нанесенного ущерба, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины".