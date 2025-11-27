Коломойский и Боголюбов не выплатили $3 млрд ПриватБанку: будет принудительное взыскание
Бизнесмены Игорь Коломойский і Геннадий Боголюбов не выполнили решение английского суда, который обязал их выплатить ПриватБанку $3 млрд в качестве возмещения убытков и процентов, сообщила пресс-служба банка.
Срок для добровольной уплаты истек 24 ноября, в связи с чем ПриватБанк решил прийти к принудительному исполнению решения.
"Решение Высокого суда Англии может быть выполнено не только в Великобритании, но и в других юрисдикциях согласно соответствующему национальному законодательству стран. Банк готовится начать процедуры признания и исполнения этого решения в ряде юрисдикций за пределами Великобритании, в том числе и в Украине, где ответчики владеют активами", – сообщил банк.
ПриватБанк заявил, что принудительное исполнение будет достаточно длительным и сложным процессом, но он твердо настроен "добиться справедливости и возмещения нанесенного ущерба, в интересах клиентов, акционера и всех граждан Украины".
- Высокий суд Англии в понедельник, 10 ноября, обязал Коломойского и Боголюбова выплатить ПриватБанку более $3 млрд в виде возмещения убытков и судебных расходов за масштабное мошенничество против банка.
- Основная сумма убытков определена судом в размере $1,76 млрд. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере $1,19 млрд.
- Игорь Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных в кассу ПриватБанка и других преступлениях, в частности в покушении на заказное убийство.
- Боголюбов выехал за границу в июне 2024 года, а в феврале 2025 года попал под санкции СНБО вместе с Коломойским. По последним данным, бизнесмен поселился в Вене.
