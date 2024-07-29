В бизнес-совете при президенте выступили против идеи Кабмина повысить налоги

Фото: Офис президента

Двое из семи членов созданного президентом Зеленским Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения выступили против предложения Кабмина повысить налоги. По мнению основателя Ajax Systems Александра Конотопского и соучредителя monobank Олега Гороховского, это приведет к тенизации экономики.

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Законопроект №11416 предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.

"Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы... Налоги в Украине нужно снижать. И учить всех их платить. Тогда ревеню (доходы. – Ред.) государства будет расти", – написал Конотопский в Facebook.

По его мнению, повышение военного сбора в разы – это существенное увеличение налоговой нагрузки. Для ІТ сервисного бизнеса оно снизит чистую прибыль на "десятки процентов", а малый и средний бизнес уйдут в тень.

Предложение о введении военного сбора в 1% от доходов компаний основатель Ajax Systems назвал "украинским чудом" и фискальным ноу-хау, а также раскритиковал предложения о повышении налогов для физлиц-предпринимателей, так как это может убить будущее украинских стартапов.

"Я уже не говорю, что (в режиме) "Дия Сити" 25 лет налоги зафиксированы в конституции. И по сути предложенный закон это нарушает, и в Украине будет два конфликтующих закона о налогах", – добавил Конотопский.

Соучредитель monobank Гороховский отреагировал на предложение Кабмина, перефразировав цитату из "Крестного отца".

"Сейчас слушай... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", – написал он в Facebook.

В комментариях к сообщению на вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Соучредитель monobank считает, что нужно администрировать уже имеющиеся налоги, потому что предлагаемые правительством нововведения выглядят "как налоги с тех, кто еще дышит".

Ранее 13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Экономисты считают, что повышение военного сбора грозит тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц – вообще дискриминационно для отечественных производителей.

Минфин в ответ объяснил, что правительство не хочет повышать налог на добавленную стоимость, потому что это приведет к росту цен на все товары и услуги и станет дополнительным бременем для уязвимых категорий населения.