Минфин ответил на предложение повысить НДС, а не военный сбор: Нежелательно

Правительство не хочет повышать налог на добавленную стоимость, потому что это приведет к росту цен на все товары и услуги

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Министерство финансов считает нежелательным повышение налога на добавленную стоимость, потому что это станет дополнительным бременем для уязвимых категорий населения. Об этом говорится в комментарии Минфина в ответ на предложение 13 аналитических центров.

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Экономисты считают, что повышение военного сбора грозит тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц вообще дискриминационно для отечественных производителей.

Потому они посоветовали повысить НДС, который проще собирать.

"Да, с одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, позволяющий получить дополнительные ресурсы. С другой, повышение НДС имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории, среди которых, например, люди пенсионного возраста, которых в Украине 10,2 млн", — ответило министерство

Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в том числе лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло.

"Для уязвимых категорий граждан даже незначительное повышение цен на базовые продукты питания может стать значительным финансовым бременем. Вместо этого предлагается более социально справедливая модель, предусматривающая установление военного сбора, в частности на товары, не являющиеся товарами первой необходимости. Такие, как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия", — говорится в комментарии Минфина.