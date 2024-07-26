Минфин ответил на предложение повысить НДС, а не военный сбор: Нежелательно
Министерство финансов считает нежелательным повышение налога на добавленную стоимость, потому что это станет дополнительным бременем для уязвимых категорий населения. Об этом говорится в комментарии Минфина в ответ на предложение 13 аналитических центров.
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Экономисты считают, что повышение военного сбора грозит тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц вообще дискриминационно для отечественных производителей.
Потому они посоветовали повысить НДС, который проще собирать.
"Да, с одной стороны, это легкий в администрировании инструмент, позволяющий получить дополнительные ресурсы. С другой, повышение НДС имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории, среди которых, например, люди пенсионного возраста, которых в Украине 10,2 млн", — ответило министерство
Повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в том числе лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло.
"Для уязвимых категорий граждан даже незначительное повышение цен на базовые продукты питания может стать значительным финансовым бременем. Вместо этого предлагается более социально справедливая модель, предусматривающая установление военного сбора, в частности на товары, не являющиеся товарами первой необходимости. Такие, как автомобили, недвижимость и ювелирные изделия", — говорится в комментарии Минфина.
- Законопроект Кабинета министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.
- Министр финансов Сергей Марченко призвал Верховную Раду поддержать законопроект о повышении военного сбора для финансирования армии. Это сложный, но вынужденный шаг, сказал он.
- Россия уже повысила налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Государство-агрессор сделало это путем введения дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышения налога на прибыль.