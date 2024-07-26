Мінфін відповів на пропозицію підвищити ПДВ, а не військовий збір: Небажано

Уряд не хоче підвищувати податок на додану вартість, бо це призведе до зростання цін на всі товари та послуги

Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів вважає небажаним підвищення податку на додану вартість, бо це стане додатковим тягарем для вразливих категорій населення. Про це йдеться в коментарі Мінфіну у відповідь на пропозицію 13 аналітичних центрів.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Економісти вважають, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників.

Тому вони порадили підвищити ПДВ, який простіше збирати.

"Так, з одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси. З іншого, підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, наприклад, люди пенсійного віку, яких в Україні 10,2 млн", – відповіло міністерство

Підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

"Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові продукти харчування може стати значним фінансовим тягарем. Замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі, як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби", – йдеться в коментарі Мінфіну.