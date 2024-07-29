У бізнес-раді при президенті виступили проти ідеї Кабміну підвищити податки

Конотопський і Гороховський вважають, що підвищення податків в умовах війни доб'є економіку

Фото: Офіс президента

Двоє із семи членів створеної президентом Зеленським Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану виступили проти пропозицій Кабміну підвищити податки. На думку засновника Ajax Systems Олександра Конотопського і співзасновника monobank Олега Гороховського, це призведе до тінізації економіки.

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Законопроєкт №11416 пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, придбання банківських металів чи нових автомобілів.

"Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни, ні бізнес до цього не готові... Податки в Україні треба знижувати. І вчити всіх їх платити. Тоді ревеню (доходи. – Ред.) держави буде зростати", – написав Конотопський у Facebook.

На його думку, підвищення військового збору в рази – це суттєве збільшення податкового навантаження. Для ІТ сервісного бізнесу воно знизить чистий прибуток на "десятки відсотків", а малий і середній бізнес підуть в тінь.

Пропозицію запровадження військового збору в 1% від доходів компаній засновник Ajax Systems назвав "українським дивом" і фіскальним ноу-хау, а також розкритикував пропозиції про підвищення податків для фізосіб-підприємців, бо це може вбити майбутнє українських стартапів.

"Я вже не кажу, що (в режимі) "Дія Сіті" 25 років податки зафіксовані в конституції. І по суті запропонований закон це порушує, і в Україні буде два конфліктуючі закони про податки", – додав Конотопський.

Співзасновник monobank Гороховський відреагував на пропозицію Кабміну, перефразувавши цитату з "Хрещеного батька".

"Зараз слухай... Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", – написав він у Facebook.

У коментарях до допису на запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Співзасновник monobank вважає, що потрібно адмініструвати ті податки, що вже є, бо пропоновані урядом нововведення виглядають "як податки з тих, хто ще дихає".

Раніше 13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Економісти вважають, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб взагалі є дискримінаційним для вітчизняних виробників.

Мінфін у відповідь пояснив, що уряд не хоче підвищувати податок на додану вартість, бо це призведе до зростання цін на всі товари та послуги і стане додатковим тягарем для вразливих категорій населення.