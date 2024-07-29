Стефанчук не виключає, що замість військового збору підвищать ПДВ

Руслан Стефанчук (Фото В. Сарахана - Верховна Рада)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що урядова ініціатива про підвищення військового збору не буде ухвалена. Але те, що підвищення податків у тому чи іншому вигляді відбудеться, він не сумнівається, сказав Стефанчук в інтерв'ю Українським новинам.

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"Є філософія, яку запропонував уряд – у багатьох місцях взяти по трішки [...] Вони запропонували таку модель. Існує інша модель – взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", – сказав Стефанчук.

Спікер вважає, що дуже багато буде залежати від того, як відбуватиметься дискусія у профільному податковому комітеті.

Він також натякнув, що законопроєкт про підвищення ПДВ буде простіше ухвалити.

"Якщо твій законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб, тому що в законопроєктній діяльності мінуси плюсуються. І тому нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті. Тому я очікую перших слухань у комітеті, після цього будемо визначатися", – сказав Стефанчук.

Спікер парламенту додав, що в будь-якому випадку альтернативи підвищенню податків немає.

"Рада ж абсолютно реалістична. І ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження в бюджет шляхом підняття оподаткування, або через емісію. Емісія – це не вихід. Ми не можемо допустити цього", – сказав він.