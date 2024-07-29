Стефанчук не виключає, що замість військового збору підвищать ПДВ
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає, що урядова ініціатива про підвищення військового збору не буде ухвалена. Але те, що підвищення податків у тому чи іншому вигляді відбудеться, він не сумнівається, сказав Стефанчук в інтерв'ю Українським новинам.
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"Є філософія, яку запропонував уряд – у багатьох місцях взяти по трішки [...] Вони запропонували таку модель. Існує інша модель – взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", – сказав Стефанчук.
Спікер вважає, що дуже багато буде залежати від того, як відбуватиметься дискусія у профільному податковому комітеті.
Він також натякнув, що законопроєкт про підвищення ПДВ буде простіше ухвалити.
"Якщо твій законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб, тому що в законопроєктній діяльності мінуси плюсуються. І тому нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті. Тому я очікую перших слухань у комітеті, після цього будемо визначатися", – сказав Стефанчук.
Спікер парламенту додав, що в будь-якому випадку альтернативи підвищенню податків немає.
"Рада ж абсолютно реалістична. І ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження в бюджет шляхом підняття оподаткування, або через емісію. Емісія – це не вихід. Ми не можемо допустити цього", – сказав він.
- Законопроєкт Кабінету міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, придбання банківських металів чи нових автомобілів.
- Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про підвищення військового збору для фінансування армії. Це складний, але вимушений крок, сказав він.
- Росія вже підвищила податки, щоб фінансувати війну проти України. Держава-агресорка зробила це шляхом запровадження диференційованої ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та підвищення податку на прибуток.