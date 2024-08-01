"Все сложно". Бизнес не убедил власти отказаться от повышения налогов

Минфин настаивает на необходимости повышения отдельных налогов, но это может быть не военный сбор. Решение нужно до сентября

Фото: Минфин

Бизнес не убедил Министерство финансов отказаться от повышения налогов, но оно проработает возможность повышения налога на добавленную стоимость вместо военного сбора. Об этом вечером 31 июля сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев после встреч с ведущими аналитическими центрами и представителями бизнеса по законопроекту №11416.

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Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины для увеличения государственного бюджета путем повышения отдельных налогов.

"Самое большое количество вопросов вызывает военный сбор и налог с оборота. Вместе с Минфином обсудили возможные альтернативы в виде НДС и отмены некоторых льгот. Поручили Минфину проработать", — сказал Гетманцев.

Повышение налогов также обсуждалось 31 июля на встрече с представителями бизнеса в рамках Совета по поддержке предпринимательства.

По словам Гетманцева, этот разговор был "настолько откровенен, что даже не все можно пересказывать".

Участник встречи Олег Гороховский (monobank) рассказал, что она длилась два с половиной часа.

"Наша основная гипотеза и опасения – увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса и, в конце концов, будет иметь очень краткосрочный эффект, после которого налогов будет собираться даже меньше, чем сейчас", — пояснил он.

Бизнесмены предлагали альтернативу в виде детенизации, в частности борьбу с зарплатами в "конвертах", налоговыми схемами (в частности, фрагментация бизнеса на ФОП) и контрабандой, ревизию компаний с низкими налоговыми показателями.

Министр финансов Сергей Марченко дал понять, что повышение налогов состоится в том или ином виде.

"Все другие источники для увеличения финансирования Сил обороны уже исчерпаны", – говорится в Facebook министра.

"Мы проводим обсуждение предложений всех заинтересованных сторон и готовы искать компромисс в вопросе конструкции налоговых мер. Ключевое сейчас – вопрос времени. Решение должно быть принято до сентября. Договорились, что эти встречи являются началом диалога. Дальше будем совместно работать в профильном парламентском комитете, чтобы найти наиболее эффективные решения. Бизнес и эксперты будут приобщены к этому", — написал Марченко.

"Все сложно", – подытожил Гороховский.