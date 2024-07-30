"Честно скажу: ситуация критическая". Минфин готов к компромиссу с Радой по налогам

Министр финансов считает, что повышение военного сбора лучше, чем повышение НДС, но готово к дискуссии ради быстрого решения

Сергей Марченко (Фото: Минфин)

Министерство финансов готово к компромиссу с Верховной Радой в вопросе повышения налогов. Об этом сказал министр Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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От решения парламента зависит, как именно будут обеспечены 120 млрд грн дополнительных поступлений до конца 2024 года. Минфин предложил для этого повысить военный сбор, но в Раде раздаются призывы к повышению налога на добавленную стоимость.

"Готовы ли мы к компромиссу? Мы всегда готовы искать компромиссные решения, чтобы получить 226 голосов", — сказал Марченко.

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Он рассчитывает, что решение будет принято очень быстро, потому что деньги срочно нужны для сектора безопасности и обороны.

"У нас пауза из-за перерыва в работе Рады, и эта пауза нас беспокоит. Но я надеюсь, что после вынужденного перерыва парламент быстро примет необходимые решения [...] Честно скажу: ситуация критическая", – сказал Марченко.

Он пояснил, что раньше правительство не могло внести законопроект, поскольку он ограничен рамками программы с Международным валютным фондом.

Если бы правительство обнародовало налоговые инициативы до состоявшегося 30 июня заседания исполнительного совета фонда, то его не было бы и Украина не получила бы очередной транш кредита в сумме $2,2 млрд.

"Возможно, в 2023 году упомянутые налоговые инициативы были бы более уместны, чем посреди 2024-го. Но мы реагировали на сложившуюся ситуацию. И у нас не было других вариантов", — сказал Марченко.