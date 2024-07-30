"Чесно скажу: ситуація критична". Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
Міністерство фінансів готове до компромісу з Верховною Радою в питанні підвищення податків. Про це сказав міністр Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
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Від рішення парламенту залежить, як саме будуть забезпечені 120 млрд грн додаткових надходжень до кінця 2024 року. Мінфін запропонував для цього підвищити військовий збір, але у Раді лунають заклики до підвищення податку на додану вартість.
"Чи ми готові до компромісу? Ми завжди готові шукати компромісні рішення, щоб отримати 226 голосів", – сказав Марченко.
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Він розраховує, що рішення буде ухвалене дуже швидко, бо гроші нагально потрібні для сектора безпеки й оборони.
"У нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення [...] Чесно скажу: ситуація критична", – сказав Марченко.
Він пояснив, що раніше уряд не міг внести законопроєкт, бо він обмежений рамками програми з Міжнародним валютним фондом.
Якби уряд оприлюднив податкові ініціативи до засідання виконавчої ради фонду, яке відбулося 30 червня, то його не було б і Україна не отримала б черговий транш кредиту в сумі $2,2 млрд.
"Можливо, в 2023 році згадані податкові ініціативи були би більш доречними, ніж посеред 2024-го. Але ми реагували на ситуацію, яка складалась. І у нас не було інших варіантів", – сказав Марченко.
- Законопроєкт Кабінету міністрів пропонує підвищити військовий збір з 1,5% до 5%, поширити його на ФОПів та окремі операції, такі як продаж ювелірних виробів, нерухомості, придбання банківських металів чи нових автомобілів.
- Міністр фінансів Сергій Марченко закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт про підвищення військового збору для фінансування армії. Це складний, але вимушений крок, сказав він.
- Росія вже підвищила податки, щоб фінансувати війну проти України. Держава-агресорка зробила це шляхом запровадження диференційованої ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та підвищення податку на прибуток.