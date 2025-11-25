Установа ООН, яка бореться з бідністю в селах, запустила перший проєкт в Україні
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) – спеціалізована установа ООН, що займається трансформацією сільського господарства для боротьби з бідністю й голодом – затвердив перший повноцінний проєкт DOBRO в Україні. Він передбачає виділення $15 мільйонів на підтримку малих фермерів, молоді, жінок і ветеранів. Про це повідомило Мінекономіки.
Проєкт DOBRO – "Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій" – зосередиться на підтримці трьох цільових груп в агросекторі: молоді, жінок і ветеранів.
"Співпраця з IFAD – це інвестиція в стійкість і довгострокове відновлення сільських територій, де проживає 13,1 мільйона українців. З 2022 року ми вже розподілили 184 млн євро державної підтримки для понад 202 000 агровиробників. Проєкт DOBRO посилить цю роботу і дозволить створити інклюзивні ланцюги доданої вартості за участю тих, хто найбільше потребує підтримки", – зазначив заступник міністра економіки України Денис Башлик.
Також частиною проєкту стане кліматична стійкість. Війна посилила екологічні ризики в аграрному секторі: деградацію ґрунтів, забруднення та дефіцит води. Заходи в межах DOBRO спрямовані на адаптацію сільського господарства до змін клімату.
Документ узгоджено з курсом України на європейську інтеграцію та Стратегією розвитку сільського господарства до 2030 року.
- В жовтні 2024 року Україна офіційно стала членом Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD).
