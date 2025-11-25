Учреждение ООН, борющееся с бедностью в сельских районах, запустило первый проект в Украине

Денис Башлык, заместитель министра экономики Украины. Фото: Минагрополитики

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) – специализированное учреждение ООН, занимающееся трансформацией сельского хозяйства для борьбы с бедностью и голодом – утвердил первый полноценный проект DOBRO в Украине. Он предусматривает выделение $15 млн на поддержку мелких фермеров, молодежи, женщин и ветеранов. Об этом сообщило Министерство экономики.

Проект DOBRO – "Развитие бизнеса и возможностей для сельских территорий" – будет сосредоточен на поддержке трех целевых групп в агросекторе: молодежи, женщин и ветеранов.

"Сотрудничество с IFAD – это инвестиции в устойчивость и долгосрочное восстановление сельских территорий, где проживает 13,1 миллиона украинцев. С 2022 года мы уже распределили 184 млн евро государственной поддержки для более чем 202 000 сельхозпроизводителей. Проект DOBRO усилит эту работу и позволит создать инклюзивные цепочки добавленной стоимости с участием тех, кто больше всего нуждается в поддержке", – отметил заместитель министра экономики Украины Денис Башлык.

Проект также будет включать в себя аспекты климатической устойчивости. Война усугубила экологические риски в аграрном секторе: деградацию почв, загрязнение и дефицит воды. Мероприятия в рамках DOBRO направлены на адаптацию сельского хозяйства к изменению климата.

Документ согласован с курсом Украины на европейскую интеграцию и Стратегией развития сельского хозяйства до 2030 года.