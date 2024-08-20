Перезавантаження митниці може розпочатись вже у вересні – Железняк
Проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів можуть розглянути в другому читанні і в цілому вже у вересні 2024 року. Він має великі шанси на ухвалення.
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Про це LIGA.net розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від опозиції Ярослав Железняк.
"Думаю, вже у вересні ми вийдемо з ним під купол (сесійної зали. – Ред.)", – сказав він.
За його словами, зараз триває фінальне доопрацювання з урахуванням зауважень від Мінфіну.
Проєкт був зареєстрований у Раді в травні 2023 року. Тоді й прийнятий у першому читанні.
Ним передбачено перезавантаження ДМС комісіями з вирішальним голосом міжнародників, представників бізнесу, бізнес-омбудсмена. Це стосується й обрання директора Держмитслужби. Також передбачена переатестація всіх кадрів.
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