Перезавантаження митниці може розпочатись вже у вересні – Железняк

Зараз триває фінальне доопрацювання проєкту закону з урахуванням зауважень від Мінфіну

Митниця. Фото: Despositphotos

Проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів можуть розглянути в другому читанні і в цілому вже у вересні 2024 року. Він має великі шанси на ухвалення.

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Про це LIGA.net розповів перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від опозиції Ярослав Железняк.

"Думаю, вже у вересні ми вийдемо з ним під купол (сесійної зали. – Ред.)", – сказав він.

За його словами, зараз триває фінальне доопрацювання з урахуванням зауважень від Мінфіну.

Проєкт був зареєстрований у Раді в травні 2023 року. Тоді й прийнятий у першому читанні.

Ним передбачено перезавантаження ДМС комісіями з вирішальним голосом міжнародників, представників бізнесу, бізнес-омбудсмена. Це стосується й обрання директора Держмитслужби. Також передбачена переатестація всіх кадрів.

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