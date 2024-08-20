Перезагрузка таможни может начаться уже в сентябре – Железняк

Сейчас идет финальная доработка проекта закона с учетом замечаний от Минфина

Таможня. Фото: Despositphotos

Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов может быть рассмотрен во втором чтении и в целом уже в сентябре 2024 года. У него есть большие шансы на принятие.

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Об этом LIGA.net рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от оппозиции Ярослав Железняк.

"Думаю, уже в сентябре мы выйдем с ним под купол (сессионного зала. – Ред.)", – сказал он.

По его словам, сейчас идет финальная доработка с учетом замечаний от Минфина.

Проект зарегистрирован в Раде в мае 2023 года. Тогда и принят в первом чтении.

Им предусмотрена перезагрузка ГТС комиссиями с решающим голосом международников, представителей бизнеса, бизнес-омбудсмена. Это касается и избрания директора Гостаможслужбы. Также предусмотрена переаттестация всех кадров.

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