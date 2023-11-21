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Верховна Рада ввела податок на надприбуток банків

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 14:17
Верховна Рада ввела податок на надприбуток банків - Фото
Фото: пресцентр НБУ

Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, ухвалила у другому читанні й цілому закон про оподаткування надприбутків банків №9656-д. Його підтримали 229 народних депутатів за 226 мінімально необхідних, повідомив один із керівників фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк з Голосу.

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Ставку тимчасово підвищують до 50% за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку. Вона буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.

Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Железняк із посиланням на розрахунки Мінфіну пише, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік, а далі це буде 6-7 млрд.

Читайте також: Тарас Козак: "Банки є прокладкою, яка збирає гроші з населення і вкладає в ОВДП"

Андрій Водяний
Верховна Радабанкиподаток
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