Верховна Рада ввела податок на надприбуток банків

Верховна Рада у вівторок, 21 листопада, ухвалила у другому читанні й цілому закон про оподаткування надприбутків банків №9656-д. Його підтримали 229 народних депутатів за 226 мінімально необхідних, повідомив один із керівників фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк з Голосу.

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Ставку тимчасово підвищують до 50% за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Мінфіну та Національного банку. Вона буде застосована для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.

Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Железняк із посиланням на розрахунки Мінфіну пише, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік, а далі це буде 6-7 млрд.

Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, яким пропонувалося запровадити 5% податок на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток. Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм — збільшення процентної ставки податку на прибуток.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д у першому читанні в середині жовтня.

За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.

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