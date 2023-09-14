"Виправданий крок в умовах війни". НБУ підтримав податок на надприбутки банків

Національний банк підтримав тимчасове збільшення податків для банків. Про це на брифінгу в четвер сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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"Банки отримали колосальний ресурс ліквідності фактично за нульовою ставкою і дуже повільно сприймали повідомлення, імпульси, які надходили від Національного банку, щодо необхідності запропонувати ринку справедливу, чесну відсоткову ставку. Не може бути в тій ситуації, в якій ми опинилися внаслідок війни, виключних фінансових переможців. Це питання балансування інтересів", – пояснив він позицію регулятора.

Пишний сказав, що більшість банків із розумінням ставляться до цього і готові сплатити податок.

"Наша позиція чітка. В Україні запровадження додаткового податку на прибутки банків може бути виправданим тимчасовим кроком з огляду на умови війни. Простіше кажучи, у 2023-2024 роках ми бачимо підстави підтримати цю ініціативу: і фінансові, і юридичні, і з точки зору соціальної справедливості", – сказав Пишний.

Водночас НБУ пропонує збільшити податкове навантаження для банків трохи не так, як пропонують депутати Верховної Ради.

"Національний банк готовий підтримувати додаткове зростання відсоткової ставки податку на прибуток. Саме цю версію ми будемо комунікувати з Комітетом із питань банківської і фінансової діяльності. Такий підхід підвищеної відсоткової ставки податку на прибуток, а не лише оподаткування чистого процентного доходу, дає можливість уникнення можливого небажаного ефекту, коли внаслідок відсутності додаткового оподаткування комісійного доходу банки почнуть асиметрично здійснювати своє ціноутворення і комісії почнуть зростати", – сказав Пишний.