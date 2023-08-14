ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії

Найбільший банк України – ПриватБанк – у першому півріччі отримав 29,7 млрд грн чистого прибутку. Це новий історичний рекорд для банку і майже половина усього прибутку банківської системи за цей період.

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"Завдяки потужним результатам роздрібного бізнесу та сегменту бізнес-клієнтів банк побив свій власний рекорд прибутковості", – повідомила пресслужба банку.

Залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні в ПриватБанку за пів року збільшились на 18% (на 6,9 млрд грн), а загалом залишки на рахунках клієнтів – на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Депозитний портфель фізичних осіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%, а кредитний портфель збільшився на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн, частка ринку – 36%.

У першому півріччі – у травні – ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів, це 80% прибутку від минулого року.