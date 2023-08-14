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ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 11:26
ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії - Фото
Фото: depositphotos.com

Найбільший банк України – ПриватБанк – у першому півріччі отримав 29,7 млрд грн чистого прибутку. Це новий історичний рекорд для банку і майже половина усього прибутку банківської системи за цей період.

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"Завдяки потужним результатам роздрібного бізнесу та сегменту бізнес-клієнтів банк побив свій власний рекорд прибутковості", – повідомила пресслужба банку.

Залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні в ПриватБанку за пів року збільшились на 18% (на 6,9 млрд грн), а загалом залишки на рахунках клієнтів – на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Депозитний портфель фізичних осіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%, а кредитний портфель збільшився на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн, частка ринку – 36%.

У першому півріччі – у травні – ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів, це 80% прибутку від минулого року.

  • Українські банки у першому півріччі 2023 року отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом. Для порівняння, рік тому за аналогічний період банки отримали 4,6 млрд грн збитку.
  • Раніше найприбутковішим роком в історії української банківської системи був 2021 рік, коли у першому півріччі чистий прибуток становив 30,1 млрд грн, а за всі 12 місяців – 77,3 млрд грн.
Андрій Водяний
ПриватБанкприбутокбанки
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