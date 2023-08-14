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ПриватБанк получил самую большую прибыль в своей истории

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 11:26
ПриватБанк получил самую большую прибыль в своей истории - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейший банк Украины – ПриватБанк – в первом полугодии получил 29,7 млрд грн чистой прибыли. Это новый исторический рекорд для банка и почти половина всей прибыли банковской системы за этот период.

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"Благодаря мощным результатам розничного бизнеса и сегмента бизнес-клиентов банк побил свой собственный рекорд доходности", – сообщила пресс-служба банка.

Остатки на срочных депозитных счетах физлиц в гривне в ПриватБанке за полгода увеличились на 18% (на 6,9 млрд грн), а в целом остатки на счетах клиентов – на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

Депозитный портфель физических лиц достиг 354 млрд грн, благодаря чему доля рынка увеличилась до 35,6%, а кредитный портфель увеличился на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн, доля рынка – 36%.

В первом полугодии – в мае – ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 24,1 млрд грн в виде дивидендов, это 80% прибыли от прошлого года.

  • Украинские банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом. Для сравнения год назад за аналогичный период банки получили 4,6 млрд грн убытка.
  • Ранее самым прибыльным годом в истории украинской банковской системы был 2021 год, когда в первом полугодии чистая прибыль составила 30,1 млрд грн, а за все 12 месяцев – 77,3 млрд грн.
Андрей Водяный
банкиприбыльПриватБанк
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