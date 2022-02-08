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ПриватБанк увеличил прибыль до 35 млрд грн по итогам 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 16:10
ПриватБанк увеличил прибыль до 35 млрд грн по итогам 2021 года - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк по результатам работы за 2021 год получил прибыль в 35,05 млрд грн, что почти на 9,75 млрд грн больше, чем годом ранее, сообщает Finbalance.

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Отмечается, что на начало 2022 года заявленный ПриватБанком показатель достаточности регулятивного капитала составляет 18,33% (требование НБУ – не менее 10%).

По итогам 2020 года ПриватБанк получил 25,3 млрд грн прибыли, что на 7,3 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

  • Чистая прибыль в первом полугодии 2021 года составила 11,6 млрд грн, что на 2,46 млрд меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В июне этого года ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов.
  • По данным Минфина, во втором квартале 2021 года прибыль госбанков выросла в три раза, по сравнению с первым кварталом – до 10,8 млрд грн.
  • За три квартала 2021 года прибыль государственного ПриватБанка составила 21,2 млрд грн, что почти равняется размеру прибыли за аналогичный период прошлого года.

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Наталия Фреик
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