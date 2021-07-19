ПриватБанк сократил чистую прибыль на 2,5 млрд грн за первое полугодие

Чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2021 года составила 11,6 млрд грн, что на 2,46 млрд меньше (14,06 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сокращение объема чистой прибили в банке объясняют переоценкой индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, убыток от этого портфеля за 6 месяцев 2021 составил 6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн ", - говорится в сообщении.

Прибыль ПриватБанка от обслуживания клиентов и банковских операций за первое полугодие 2021 года составил 17,4млрд грн, что на 35% больше результатов января-июня 2020 года.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% до 305 млрд грн.

Количество активных клиентов физических лиц выросло на 500 000, клиентская база предпринимателей увеличилось на 76 000, количество пользователей Приват24 выросла на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% за указанный период до 10,6 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составляет 13,3 млрд грн.

Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

Согласно согласованной набсоветом и утвержденной правительством годовой отчетностью 2020 года ПриватБанк направил на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли 2020 года. Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 составила 24,3 млрд грн. За 2019 год ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов.

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Роман Брыль

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