Госбанки в три раза увеличили прибыль во втором квартале. Кто и сколько заработал

Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом, до 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Основную часть данной суммы – 86% – обеспечила прибыль ПриватБанка в 9,2 млрд грн. За первое полугодие банк получил 11,2 млрд грн прибыли, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Прибыль Ощадбанка во втором квартале составила 260 млн грн, за полугодие – 512 млн грн. В январе-июне 2020 года Ощадбанк зафиксировал 3,6 млрд грн прибыли.

Укргазбанк получил 482 млн грн прибыли во втором квартале и 726 млн грн за первое полугодие.

Прибыль Укрэксимбанка составила 798 млн грн во втором квартале и 1,1 млрд в январе-июне 2021 года.

В Минфине отмечают тенденцию роста кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению апрелем текущего года он увеличился на 4,4% до 9,8 млрд грн из которых 5,4 млрд грн - увеличение объема кредитов юрлицам и 4,4 млрд грн - прирост кредитного портфеля физических лиц.

Объем средств физических лиц на счетах госбанков за второй квартал увеличился на 2,4 млрд грн. Средства юрлиц сократились на 5,8 млрд грн.

Банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.

В марте Минин сообщил, что банки государственного сектора сократили портфель неработающих кредитов на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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