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Госбанки в три раза увеличили прибыль во втором квартале. Кто и сколько заработал

14.09.2021, 14:52
Госбанки в три раза увеличили прибыль во втором квартале. Кто и сколько заработал - Фото
Фото: depositphotos.com

Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом, до 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.   

Основную часть данной суммы – 86% – обеспечила прибыль ПриватБанка в 9,2 млрд грн. За первое полугодие банк получил 11,2 млрд грн прибыли, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

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Прибыль Ощадбанка во втором квартале составила 260 млн грн, за полугодие – 512 млн грн. В январе-июне 2020 года Ощадбанк зафиксировал 3,6 млрд грн прибыли. 

Укргазбанк получил 482 млн грн прибыли во втором квартале и 726 млн грн за первое полугодие. 

Прибыль Укрэксимбанка составила 798 млн грн во втором квартале и 1,1 млрд в январе-июне 2021 года. 

В Минфине отмечают тенденцию роста кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению апрелем текущего года он увеличился на 4,4% до 9,8 млрд грн из которых 5,4 млрд грн - увеличение объема кредитов юрлицам и 4,4 млрд грн - прирост кредитного портфеля физических лиц. 

Объем средств физических лиц на счетах госбанков за второй квартал увеличился на 2,4 млрд грн. Средства юрлиц сократились на 5,8 млрд грн.   

  • Банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.   

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Роман Брыль
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Минфин госбанки прибыль госбанков
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