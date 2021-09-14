Госбанки в три раза увеличили прибыль во втором квартале. Кто и сколько заработал
Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом, до 10,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Основную часть данной суммы – 86% – обеспечила прибыль ПриватБанка в 9,2 млрд грн. За первое полугодие банк получил 11,2 млрд грн прибыли, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Прибыль Ощадбанка во втором квартале составила 260 млн грн, за полугодие – 512 млн грн. В январе-июне 2020 года Ощадбанк зафиксировал 3,6 млрд грн прибыли.
Укргазбанк получил 482 млн грн прибыли во втором квартале и 726 млн грн за первое полугодие.
Прибыль Укрэксимбанка составила 798 млн грн во втором квартале и 1,1 млрд в январе-июне 2021 года.
В Минфине отмечают тенденцию роста кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению апрелем текущего года он увеличился на 4,4% до 9,8 млрд грн из которых 5,4 млрд грн - увеличение объема кредитов юрлицам и 4,4 млрд грн - прирост кредитного портфеля физических лиц.
Объем средств физических лиц на счетах госбанков за второй квартал увеличился на 2,4 млрд грн. Средства юрлиц сократились на 5,8 млрд грн.
- Банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн.
- В марте Минин сообщил, что банки государственного сектора сократили портфель неработающих кредитов на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году.
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