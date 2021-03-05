Сколько заработали госбанки в 2020 году. В "минусе" только Укрэксимбанк

Банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечают в Минфине, при этом прибыль ПриватБанка составила 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы), в Укрэксимбанке был зафиксирован убыток в размере 5,6 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Прибыль Ощадбанка за 2020 год составила 2,8 млрд грн, Укргазбанк заработал 543 млн грн.

По сравнению с 1 января 2020 года кредитный портфель клиентов сократился на 1,1% (2,5 млрд грн). Такую ситуация в Минфине объяснили карантинными ограничениями.

При этом наблюдался рост объема средств клиентов. За 2020 год вклады выросли на 20,8% (126,5 млрд грн), в том числе средства юрлиц увеличились на 24,9% (на 62,2 млрд грн), средства физлиц – на 20,7% (на 70,2 млрд грн).

Для увеличения нажмите на картинку

В феврале глава Укрэксимбанка заявлял, что по итогам 2020 года расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.