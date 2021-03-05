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Сколько заработали госбанки в 2020 году. В "минусе" только Укрэксимбанк

05.03.2021, 17:14
Сколько заработали госбанки в 2020 году. В
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Банки государственного сектора по итогам 2020 года получили прибыль в размере 23,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечают в Минфине, при этом прибыль ПриватБанка составила 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы), в Укрэксимбанке был зафиксирован убыток в размере 5,6 млрд грн.

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Прибыль Ощадбанка за 2020 год составила 2,8 млрд грн, Укргазбанк заработал 543 млн грн.

По сравнению с 1 января 2020 года кредитный портфель клиентов сократился на 1,1% (2,5 млрд грн). Такую ситуация в Минфине объяснили карантинными ограничениями.

При этом наблюдался рост объема средств клиентов. За 2020 год вклады выросли на 20,8% (126,5 млрд грн), в том числе средства юрлиц увеличились на 24,9% (на 62,2 млрд грн), средства физлиц – на 20,7% (на 70,2 млрд грн).

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  • В феврале глава Укрэксимбанка заявлял, что по итогам 2020 года расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн.

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Юрий Тарасовский
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Ощадбанк ПриватБанк Укрэксимбанк госбанки
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