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Укрэксимбанк показал рекордный убыток за 2020 год

01.02.2021, 09:44
Укрэксимбанк показал рекордный убыток за 2020 год - Фото
Евгений Мецгер (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Убыток государственного Укрэксимбанка по итогам 2020 года достиг 5,6 млрд грн. Об этом заявил председатель правления банка Евгений Мецгер на своей странице в Facebook.

"Результат мной публично прогнозировался еще с весны и сейчас набрал фактического цифрового воплощения – "минус" 5,6 млрд грн. …только те, кто полностью были "в процессе" понимают, что на самом деле стоит за этой цифрой. Они заслуженно будут гордиться этим показателем, осознавая свою ответственность никогда и ни за что больше к нему не возвращаться", – отметил Мецгер.

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По данным главы Укрэксимбанка, по итогам 2020 года расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. При этом, чистый операционный доход составил около 2 млрд грн.

Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. По данным НБУ, за январь-ноябрь 2020 года, убыток Укрэксимбанка составил порядка 3,7 млрд грн.

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Юрий Тарасовский
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Укрэксимбанк Евгений Мецгер

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