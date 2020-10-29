Укрэксимбанк списал 17 млрд грн проблемных кредитов. Планирует списывать еще

Государственный Укрэксимбанк списал проблемных кредитов на сумму 16,6 млрд грн. Об этом сообщила в интервью Экономической правде глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.

"Недавно Набсовет принял решение о списании на внебаланс активов на сумму эквивалента 16,6 млрд грн. Списание не означает, что банк прекратил меры по взысканию", – сказала Гордиенко.

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Укрэксимбанк спишет еще проблемных активов на 39 млрд грн до 2023 года, согласно оперативным планам по неработающим кредитам для государственных банков, утвержденных Советом по финансовой стабильности.

Для Укрэксимбанка план предусматривает сокращение доли неработающих активов в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов с 57% до 32% в течение следующих трех лет.

По итогам января-июля 2020 году Укрэксимбанк получил наибольший убыток в банковской системе в размере 2,2 млрд грн. В августе глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн.

9 сентября Советом по финансовой стабильности утвердил план по сокращению портфеля проблемных кредитов государственных банков на 305 млрд грн за три года.

23 сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

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Роман Брыль

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