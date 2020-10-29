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Укрэксимбанк списал 17 млрд грн проблемных кредитов. Планирует списывать еще

29.10.2020, 14:19
Укрэксимбанк списал 17 млрд грн проблемных кредитов. Планирует списывать еще - Фото
Фото: Укрэксимбанк

Государственный Укрэксимбанк списал проблемных кредитов на сумму 16,6 млрд грн. Об этом сообщила в интервью Экономической правде глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко.  

"Недавно Набсовет принял решение о списании на внебаланс активов на сумму эквивалента 16,6 млрд грн. Списание не означает, что банк прекратил меры по взысканию", – сказала Гордиенко.

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Укрэксимбанк спишет еще проблемных активов на 39 млрд грн до 2023 года, согласно оперативным планам по неработающим кредитам для государственных банков, утвержденных Советом по финансовой стабильности.

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Для Укрэксимбанка план предусматривает сокращение доли неработающих активов в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов с 57% до 32% в течение следующих трех лет.

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Роман Брыль
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