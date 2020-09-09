Госбанкам спишут 305 млрд грн безнадежных кредитов. Но должников не простят

Совет по финансовой стабильности принял разработанные государственными банками программы по сокращению портфеля неработающих кредитов. Об этом говорится в опубликованном Национальным банком Украине отчете Совета.

"Утвержденные Советом планы предусматривают сокращения портфеля проблемных кредитов на 305 млрд грн за три года", - указано в документе.

Достичь поставленной цели планируется за счет списания с баланса госбанков проблемных кредитов, зарезервированных на 100%.

Совет подчеркивает, что списание не означает прощение долгов. Банки продолжат работу по взысканию задолженности.

Также будет проведена реструктуризация жизнеспособных кредитов, взыскание имущества должников и его продажа, и перепродажа или уступка прав требований проблемных кредитов.

Совет по финансовой стабильности создан в 2015 году. В его состав входят глава НБУ и его заместитель, министр финансов и его заместитель, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов.

В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов .

31 августа Минфин сообщил, что доля проблемных кредитов в национализированном ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват".

В Ощадбанке доля проблемных кредитов за первое полугодие нынешнего года уменьшилась с 57% до 50%.

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Роман Брыль

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