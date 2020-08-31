Наследие Коломойского. Доля проблемных кредитов в ПриватБанке превысила 80%

Доля проблемных кредитов в национализированном ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват". Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По состоянию на начало 2020 года сумма проблемных кредитов в Приватбанке составляла 239,2 млрд грн (в том числе по юрлицам – 212,9 млрд грн, по физлицам – 26,3 млрд грн). На 1 июля сумма проблемных кредитов в этом финучреждении достигла 247,8 млрд грн (в том числе по юрлицам – 219,2 млрд грн, по физлицам – 28,6 млрд грн).

Какова ситуация в других госбанках

В Ощадбанке доля проблемных кредитов за первое полугодие нынешнего года уменьшилась с 57% до 50%. Сумма проблемной задолженности на 1 января составляла 77,3 млрд грн (72,5 млрд грн по юрлицам и 4,8 млрд грн – по физлицам), а на 1 июля составила 60,9 млрд грн (55,8 млрд грн по юрлицам и 5,1 млрд грн – по физлицам).

По данным Минфина, Ощадбанк списал значительные суммы задолженности, возникшей в результате аннексии Россией Крыма.

В Укрэксимбанке доля проблемных кредитов в первом полугодии оставалась неизменной на уровне 58%, однако сумма такой задолженности увеличилась с 69,5 млрд грн до 72,7 млрд грн. Кредитный портфель банка на 98% сформирован из кредитов юрлицам. За январь-июнь портфель проблемных кредитов по юрлицам увеличился с 67,8 млрд грн до 70,8 млрд грн, а по физлицам – с 1,7 до 1,9 млрд грн.

Большая часть неработающих кредитов – это средства, выданные до 2014 года, в том числе в Крыму.

В государственном Укргазбанке доля проблемных кредитов в первом полугодии уменьшилась с 21% до 19%. Сумма такой задолженности ссократилась с 9,2 млрд грн до 8,4 млрд грн. Портфель проблемных кредитов по юрлицам уменьшился с 6,3 млрд грн до 5,4 млрд грн, а по физлицам увеличился с 2,9 до 3,0 млрд грн.

Таким образом, именно Укргазбанк имеет наименьший объем и долю портфеля неработающих кредитов среди всех банков государственного сектора.

В целом по всем государственным банкам доля проблемных кредитов составляет на 1 июля 2020 года 63%. Всего государственные банки выдали кредитов на 619 млрд грн, а проблемными являются займы на 391 млрд грн.

Какова ситуация в частных банках и по системе в целом

Доля проблемных кредитов в частных банках на 1 июля составляет 30%. Всего частные банки выдали кредитов на 487 млрд грн, а проблемными являются займы на 146 млрд грн.

По банковской системе в целом доля проблемных кредитов на 1 июля составила 48% (на 1 января 2020 года – также 48%). Всего украинскими банками по состоянию на 1 июля было выдано кредитов на 1106 млрд грн (на 1 января – на 1098 млрд грн). Проблемными на 1 июля являлись кредиты на сумму 536 млрд грн (на 1 января – на 531 млрд грн).

На 1 июля 73% всей проблемной задолженности банковского сектора приходилось на госбанки (391 млрд грн).

В апреле стало известно о том, что вследствие коронакризиса увеличилась доля просроченных кредитов .

В конце июня в Нацбанке сообщили о том, что у девяти банков выявлена недостаточность капитала, среди них два финучреждения – государственные.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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