Следствие коронакризиса. Растет количество просроченных кредитов населению

Доля розничных гривневых кредитов населению с просрочкой более недели увеличилась на 4,3% с начала марта до середины апреля. Такие данные содержит еженедельный обзор состояния банков, опубликованный Нацбанком 22 апреля по результатам опроса 21 крупнейшего банка.

Рост существенно ускорился в апреле, особенно у иностранных банков.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней выросла на один процентный пункт. Низкие темпы объясняют тем, что с начала карантина прошло относительно немного времени.

На время карантина около 30 банков ввели "кредитные каникулы". Какие уступки от банка могут получить заемщики?

С каждой неделей карантина сбережения украинцев тают, свидетельствует ряд апрельских опросов.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".