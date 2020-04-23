Следствие коронакризиса. Растет количество просроченных кредитов населению

Доля розничных гривневых кредитов населению с просрочкой более недели увеличилась на 4,3% с начала марта до середины апреля. Такие данные содержит еженедельный обзор состояния банков, опубликованный Нацбанком 22 апреля по результатам опроса 21 крупнейшего банка.
Рост существенно ускорился в апреле, особенно у иностранных банков.
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней выросла на один процентный пункт. Низкие темпы объясняют тем, что с начала карантина прошло относительно немного времени.
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".