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Следствие коронакризиса. Растет количество просроченных кредитов населению

Следствие коронакризиса. Растет количество просроченных кредитов населению
23.04.2020, 15:05

Доля проблемных розничных кредитов растет, сообщили в НБУ

Доля розничных гривневых кредитов населению с просрочкой более недели увеличилась на 4,3% с начала марта до середины апреля. Такие данные содержит еженедельный обзор состояния банков, опубликованный Нацбанком 22 апреля по результатам опроса 21 крупнейшего банка.

Рост существенно ускорился в апреле, особенно у иностранных банков.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней выросла на один процентный пункт. Низкие темпы объясняют тем, что с начала карантина прошло относительно немного времени.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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