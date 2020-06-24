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Девяти банкам не хватит капитала, если кризис усугубится - НБУ

Девяти банкам не хватит капитала, если кризис усугубится - НБУ
24.06.2020, 13:45

В Нацбанке заявляют, что девять банков могут столкнуться с нехваткой капитала, но это не угрожает стабильности банковской системы

У девяти банков проявилась недостача капитала, среди них - два государственных. Об этом на брифинге 24 июня заявила первая заместительница главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, ссылаясь на результаты экспресс-стресс-теста, который во время коронакризиса проходили украинские банки.

По словам Рожковой, нехватка капитала у девяти банков не угрожает стабильности всей системы. "Платежеспособность госбанков гарантирует государство, остальные семь финучреждений в сумме занимают около 5% активов в банковском секторе", - сказала она.

Рожкова сообщила, что НБУ проводил стресс-тест по более жесткому сценарию, чем предусмотрено в макропрогронозе.

"В конце года, когда, надеемся, экономика начнет восстанавливаться, будем проводить оценку качества активов всех банков, чтобы понимать в какой точке мы находимся", - пояснила она.

Согласно прогнозу НБУ, качество кредитных портфелей банков из-за кризиса ухудшится, в частности, неработающими (NPL, non-performing loans) могут стать порядка 10% ранее выданных потребительских кредитов.

"Мы призываем банки выработать процедуры реструктуризации проблемных кредитов и воздержаться в этом году от распределения прибыли за 2019-й и выплаты дивидендов акционерам, чтобы иметь запас и спокойно пройти этот кризис", - отметила Рожкова.

  • С 20 июня НБУ снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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Катерина Рожкова капитал банков
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