НБУ снизил требования к минимальному размеру капитала банков

Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Такое решение основывается на изменениях в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", которым минимальный размер уставного капитала для банков снижена с 500 млн грн до 200 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, Нацбанк признал утратившими силу специальные требования к банкам-управляющим фондами финансирования строительства (ФФС). Это связано с тем, что с 1 июля вступает в силу закон о сплите и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления ФФС передаются в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Изменения утверждены постановлением НБУ от 18 июня №77, которое вступает в силу с 20 июня.
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