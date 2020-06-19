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НБУ снизил требования к минимальному размеру капитала банков

НБУ снизил требования к минимальному размеру капитала банков
19.06.2020, 19:11

Новые требования вступают в силу с 20 июня

Национальный банк Украины снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такое решение основывается на изменениях в Закон Украины "О банках и банковской деятельности", которым минимальный размер уставного капитала для банков снижена с 500 млн грн до 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк признал утратившими силу специальные требования к банкам-управляющим фондами финансирования строительства (ФФС). Это связано с тем, что с 1 июля вступает в силу закон о сплите и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления ФФС передаются в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Изменения утверждены постановлением НБУ от 18 июня №77, которое вступает в силу с 20 июня.

  • В 2017 году Национальный банк отсрочил срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года, требование иметь минимальный капитал 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн - 11 июля 2024 года.
  • В ноябре 2019 года при содействии Ассоциации украинских банков в Верховную Раду внесли законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала до 200 млн грн.
  • 30 апреля законопроект был принят в первом чтении, а 15 мая во втором. Президент Владимир Зеленский подписал закон 27 мая.

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Анна Андреева
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