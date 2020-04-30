Рада одобрила сокращение минимального уставного капитала банков до 200 млн грн

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3329-д, который предусматривает сокращение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн.
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Согласно пояснительной записке к документу, это обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала банков в соответствие со сложившимися экономическими реалиями.
По мнению авторов законопроекта, в условиях коронакризиса уменьшение этих требований будет иметь стабилизирующий эффект.
Отмечается, что такая мера наиболее актуальна для 35 малых банков (из 75 банков банковской системы. - Ред.), которые не смогут в условиях финансового кризиса и карантина "аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию".
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