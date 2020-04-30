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Рада одобрила сокращение минимального уставного капитала банков до 200 млн грн

Рада одобрила сокращение минимального уставного капитала банков до 200 млн грн
30.04.2020, 15:59

За принятие законопроекта проголосовали 336 народных депутатов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3329-д, который предусматривает сокращение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн грн.

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Согласно пояснительной записке к документу, это обусловлено необходимостью приведения законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала банков в соответствие со сложившимися экономическими реалиями.

По мнению авторов законопроекта, в условиях коронакризиса уменьшение этих требований будет иметь стабилизирующий эффект.

Отмечается, что такая мера наиболее актуальна для 35 малых банков (из 75 банков банковской системы. - Ред.), которые не смогут в условиях финансового кризиса и карантина "аккумулировать соответствующие средства и осуществить докапитализацию".

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  • В 2017 году Национальный банк отсрочил срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года, требование иметь минимальный капитал 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн - 11 июля 2024 года.
  • В ноябре 2019 года при содействии Ассоциации украинских банков В Верховную Раду внесли законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала до 200 млн грн.
Анна Андреева
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