Банки могут освободить от докапитализации до 500 млн грн

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2385, которым предлагается уменьшить минимальный размер уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Об этом сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас на свое странице в Facebook.

"5 ноября при содействии Ассоциации украинских банков внесен законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков Украины до 200 млн грн (законопроект авторства главы фракции Слуга народа Давида Арахамии и замглавы комитета Александра Дубинского)", - сообщил Дубас.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.