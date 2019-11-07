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Банки могут освободить от докапитализации до 500 млн грн

Банки могут освободить от докапитализации до 500 млн грн
07.11.2019, 09:09

"Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский предлагают смягчить требования для банков по размеру уставного капитала

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2385, которым предлагается уменьшить минимальный размер уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Об этом сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас на свое странице в Facebook.

"5 ноября при содействии Ассоциации украинских банков внесен законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков Украины до 200 млн грн (законопроект авторства главы фракции Слуга народа Давида Арахамии и замглавы комитета Александра Дубинского)", - сообщил Дубас.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

  • В 2017 году Национальный банк отсрочил срок повышения капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года, требование иметь минимальный капитал 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн - 11 июля 2024 года.

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