Кабмин докапитализирует Укрэксимбанк почти на 7 млрд грн

Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"С этой целью Минфину поручается выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком обращения 15 лет и ставкой дохода до 9,3% годовых", – пояснил в ходе заседания министр финансов Сергей Марченко.

Укрэксимбанк является полностью государственным банком, 100 % акций которого принадлежат Кабинету министров Украины. Входит в тройку самых больших банков Украины. Уставный капитал на начало 2020 года составлял 38 млрд грн.

В декабре 2019-го в НБУ заявили, что по результатам стресс-тестов, государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк оказались потенциально проблемными и уязвимыми к возможным кризисам. В НБУ подчеркнули, что в портфелях этих двух банков преобладают низкомаржинальные ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

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По итогам января-июля 2020 году Укрэксимбанк получил наибольший убыток в банковской системе в размере 2,2 млрд грн. В августе глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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