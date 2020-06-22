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Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка

Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка
22.06.2020, 09:41

Понижение рейтинга VR Укрэксимбанка отражает резкое ослабление капитализации банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка с "b-" до "ссс+", сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечают аналитики Fitch, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне "В".

Понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в первом квартале 2020 года, поскольку его коэффициент основного капитала (Fitch Core Capital, FCC) снизился до 6% по итогам января-марта 2020 года с 13% в конце 2019 года.

"Это было обусловлено большими убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями. Прибыльность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом, по данной местной отчетности, примерно половина убытка за первый квартал была возмещена", – указано в сообщении.

Тем не менее, капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, а Укрэксимбанк - подверженным рыночному риску в среднесрочной перспективе в значительной степени, отмечают аналитики.

  • 17 июня рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги шести украинских банков, в том числе Укрэксимбанка. Рейтинги долгосрочных депозитов в иностранной валюте банков повышены до "Саа1" с "Саа2", прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "позитивного".
  • В апреле Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Укрэксимбанка на уровне "В", но пересмотрело прогноз с "позитивного" на "стабильный".
  • По данным НБУ на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

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Юрий Тарасовский
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