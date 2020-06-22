Fitch понизило рейтинг жизнеспособности Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка с "b-" до "ссс+", сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечают аналитики Fitch, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне "В".
Понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в первом квартале 2020 года, поскольку его коэффициент основного капитала (Fitch Core Capital, FCC) снизился до 6% по итогам января-марта 2020 года с 13% в конце 2019 года.
"Это было обусловлено большими убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями. Прибыльность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом, по данной местной отчетности, примерно половина убытка за первый квартал была возмещена", – указано в сообщении.
Тем не менее, капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, а Укрэксимбанк - подверженным рыночному риску в среднесрочной перспективе в значительной степени, отмечают аналитики.
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