Глава Укрэксимбанка назвал компании, не вернувшие банку 39,8 млрд грн. Кто за ними стоит?

Проблемная задолженность государственного Укрэксимбанка составляет более 70 млрд грн. Об этом в интервью НВ Бизнес сказал глава банка Евгений Мецгер.

"Когда мы провели внутренний аудит ситуации, то поняли, что многие кейсы недорезервированы или находятся в состоянии достаточно скорого попадания в проблемную задолженность. То есть, у нас на сегодня более 70 млрд грн – проблемная задолженность", – отметил Мецгер.

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По его словам, на этом фоне банк априори в этом году не имеет даже возможности быть прибыльным.

"Сегодня имеем финансовый результат уже порядка 2,2 миллиардов в отрицательном значении", – сказал глава банка и добавил, что из-за этого Кабмин принял решение о докапитализации.

"Львиная доля этого ресурса уходит на дорезервирование. Что в свою очередь повлияет на финансовый результат банка в 2020 году, и прогнозный финансовый результат банка, как это ни прискорбно прозвучит, будет выражаться где-то в минус 5−7 млрд грн. В следующем же году мы уверены в позитивных цифрах", – заявил Мецгер.

Он также обозначил девять компаний с самым большим долгом перед Укрэксимбанком:



1. ЗАО Завод полупроводников – 11,2 млрд грн (Андрей и Сергей Клюевы)

2. ЗАО АзовЭлектроСталь – 7 млрд грн (Юрий Иванющенко)

3. ЗАО Креатив – 4,6 млрд грн (Юрий Давыдов, Максим Березкин)

4. ООО ЕСУ – 3,3 млрд грн (Ринат Ахметов)

5. ООО ВЕСТА – 3,2 млрд грн (Денис Дзензерский)

6. ООО КоронАгро – 3,1 млрд грн (Виктор Тополов)

7. Группа Райз – 2,8 млрд грн (Олег Бахматюк)

8. ООО Фактор-Эксим – 2,6 млрд грн (Сергей Тищенко)

9. ООО Амстор – 2,0 млрд грн (Вадим Новинский)

По его словам, порядка 500 судов идет сегодня по должникам в Украине и к тому же, Укрэксимбанк планирует обращаться и в заграничные юрисдикции.

Евгений Мецгер считается вхожим в ближний круг президента Владимира Зеленского. Жена Мецгера, Юлия, подруга Елены Кравец из 95 Квартала, сейчас является членом наблюдательного совета ПриватБанка, куда она была назначена в июле 2019 года президентом Зеленским. До этого она работала юристом в Укрэксимбанке.

По итогам января-июля 2020 году Укрэксимбанк получил наибольший убыток в банковской системе в размере 2,2 млрд грн. В августе глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн.

23 сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

В октябре Укрэксимбанк списал проблемных кредитов на сумму 16,6 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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