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Госбанки за год списали 87 млрд грн неработающих кредитов. Сколько еще осталось

29.03.2021, 11:31
Госбанки за год списали 87 млрд грн неработающих кредитов. Сколько еще осталось - Фото
depositphotos.com

Банки государственного сектора сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 22% или на 87 млрд грн в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Не сегодняшний день доля NPL в кредитном портфеле госбанков составляет 57,4% или 310 млрд грн, добавляют в Минфине.

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Сокращение объема NPL произошло за счет списания с балансов банков проблемных активов: госбанки списали кредитов за счет резервов на сумму более 123 млрд грн.

Также в 2020 году госбанки реструктурировали неработающие кредиты на 42 млрд грн, из них – 23 млрд грн согласно Закону Украины "О финансовой реструктуризации", еще 6 млрд грн –  сокращение объема просроченной задолженности.

Среди отраслей наибольший объем неработающих кредитов госбанков традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химической и пищевой продукции, металлургии.

Для урегулирования вопросов проблемных кредитов госбанки также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 1 января 2021 года в судах находились более 68 000 исков госбанков на сумму 78 млрд грн.

В 2020 году было подано более 94 000 новых исков на сумму около 31 млрд грн, получено более 100 000 решений судов на 23 млрд грн, открыто более 101 000 исполнительных производств на 51 млрд грн.

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Роман Брыль
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Минфин госбанки NPL неработающие кредиты
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