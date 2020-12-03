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ПриватБанк списал за месяц 38 млрд грн неработающих кредитов – НБУ

03.12.2020, 16:20
ПриватБанк списал за месяц 38 млрд грн неработающих кредитов – НБУ - Фото
Иллюстративное фото отделения ПриватБанка (Фото: depositphotos.com)

За октябрь доля проблемных активов (NPL) в банковском секторе Украины сократилась с 45,6% до 43,4%. Доля NPL сокращается второй месяц подряд, сообщает в Facebook пресс-служба Национального банка Украины. 

В октябре АО "ПриватБанк" списал с баланса неработающих кредитов на 38 млрд грн. В результате доля проблемных активов банка снизилась с 79,2% до 76,7%. Повышение качества кредитных портфелей наблюдается и среди других банков. В октябре доля проблемных кредитов в них снизилась с 43,5% до 42,9%.

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"Списывание не значит прощение долгов – банки продолжат работы по их взысканию. Планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с дальнейшей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям", – заявили в НБУ.

Согласно плану Совета по финансовой стабильности, за три года сокращение проблемных кредитов в госбанках должно составить 305 млрд грн.

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Александр Мясищев
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