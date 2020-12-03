ПриватБанк списал за месяц 38 млрд грн неработающих кредитов – НБУ
За октябрь доля проблемных активов (NPL) в банковском секторе Украины сократилась с 45,6% до 43,4%. Доля NPL сокращается второй месяц подряд, сообщает в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.
В октябре АО "ПриватБанк" списал с баланса неработающих кредитов на 38 млрд грн. В результате доля проблемных активов банка снизилась с 79,2% до 76,7%. Повышение качества кредитных портфелей наблюдается и среди других банков. В октябре доля проблемных кредитов в них снизилась с 43,5% до 42,9%.
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"Списывание не значит прощение долгов – банки продолжат работы по их взысканию. Планируется проведение реструктуризации жизнеспособных кредитов, взыскание залогового имущества с дальнейшей реализацией, а также продажа или уступка прав требования по проблемным портфелям", – заявили в НБУ.
Согласно плану Совета по финансовой стабильности, за три года сокращение проблемных кредитов в госбанках должно составить 305 млрд грн.
- В третьем квартале 2020 года ПриватБанк списал 3,2 млрд грн кредитов, которые связывают с экс-владельцем банка Игорем Коломойским.
- 29 октября в интервью ЭП глава наблюдательного совета Укрэксимбанк Оляна Гордиенко заявила, что банк списал проблемных кредитов на сумму 16,6 млрд грн. До 2023 года Укрэксимбанк планирует списать кредитов еще на 39 млрд грн.
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