ПриватБанк списал 3,2 млрд грн кредитов, которые связывают с экс-акционерами

Государственный ПриватБанк списал кредитов, которые связывают с бывшими акционерами, на 3,2 млрд грн. Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на отчет банка.

По данным ПриватБанка, в третьем квартале он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн. За 2019 год – лишь на 3 млн грн.

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На конец сентября 2020 года общий объем кредитного портфеля, который банк связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн.

Ранее Приватбанк отмечал, что "этот портфель имеет общие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлениям коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов".

Один из бывших акционеров ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский неоднократно отрицал информацию НБУ и руководителей ПриватБанка, что около 95% корпоративного портфеля банка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы.

16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у НАБУ и СБУ результаты расследования агентства Kroll по ПриватБанку, составленные для Нацбанка.

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Юрий Тарасовский

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