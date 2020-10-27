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Дело ПриватБанка. Печерский суд потребовал у НАБУ отчет Kroll по иску Коломойского

27.10.2020, 09:13
Дело ПриватБанка. Печерский суд потребовал у НАБУ отчет Kroll по иску Коломойского - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео: УП/YouTube)

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины результаты расследования детективного агентства Kroll по ПриватБанку, составленные для Нацбанка. Об этом сообщает Finbalance.

В судебных материалах отмечается, что следователь СБУ в августе 2018 изымал у Нацбанка материалы отчета Kroll.

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Ранее Печерский райсуд удовлетворил подобное ходатайство Коломойского и решил истребовать соответствующий отчет Kroll у НБУ (такие же решения выносились судом в апреле-2018 и мае 2020).

В ходе судебного процесса представители НБУ и ПриватБанка отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.

НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit ПриватБанка, который подтвердил подозрения относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд. Коломойский отрицал эту информацию.

ПриватБанк заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты)", – говорилось в тогдашнем заявлении национализированного банка.

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Наталия Софиенко
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