Дело ПриватБанка. Печерский суд потребовал у НАБУ отчет Kroll по иску Коломойского

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины результаты расследования детективного агентства Kroll по ПриватБанку, составленные для Нацбанка. Об этом сообщает Finbalance.

В судебных материалах отмечается, что следователь СБУ в августе 2018 изымал у Нацбанка материалы отчета Kroll.

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Ранее Печерский райсуд удовлетворил подобное ходатайство Коломойского и решил истребовать соответствующий отчет Kroll у НБУ (такие же решения выносились судом в апреле-2018 и мае 2020).

В ходе судебного процесса представители НБУ и ПриватБанка отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.

НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit ПриватБанка, который подтвердил подозрения относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд. Коломойский отрицал эту информацию.

ПриватБанк заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты)", – говорилось в тогдашнем заявлении национализированного банка.

16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

20 октября Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка. Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

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Наталия Софиенко

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