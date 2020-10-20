Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал в Хозяйственный суд Киева четыре иска против Национального банка Украины и министерства финансов по делу о национализации ПриватБанка. Информация о исках представлена в едином реестре судебных решений.

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Иски касаются признания недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка, определения размера уставного капитала и части акций госбанка, возврата имущества с чужой собственности и признания права собственности на акции ПриватБанка.

Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

Это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.

16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

19 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что иск семьи Суркисов против ПриватБанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.

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Роман Брыль

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