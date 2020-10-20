Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка
Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал в Хозяйственный суд Киева четыре иска против Национального банка Украины и министерства финансов по делу о национализации ПриватБанка. Информация о исках представлена в едином реестре судебных решений.
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Иски касаются признания недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка, определения размера уставного капитала и части акций госбанка, возврата имущества с чужой собственности и признания права собственности на акции ПриватБанка.
Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.
Это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.
- 16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.
- 19 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что иск семьи Суркисов против ПриватБанка на сумму 1 млрд грн, конфискованных у бизнесменов во время национализации банка в 2016 году, будет рассматриваться в Печерском районном суде Киева.
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