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Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка

20.10.2020, 18:56
Боголюбов подал первые иски против национализации ПриватБанка - Фото
Фото: ЕРА

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал в Хозяйственный суд Киева четыре иска против Национального банка Украины и министерства финансов по делу о национализации ПриватБанка. Информация о исках представлена в едином реестре судебных решений.

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Иски касаются признания недействительным договора купли-продажи акций ПриватБанка, определения размера уставного капитала и части акций госбанка, возврата имущества с чужой собственности и признания права собственности на акции ПриватБанка.

Данные иски будут рассматривать судьи Татьяна Ващенко, Евгений Павленко, Ярослав Мариченко и Елена Чинчин.

Это первые иски со стороны Боголюбова об отмене национализации ПриватБанка.

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Роман Брыль
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