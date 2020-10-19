Дело ПриватБанка. Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн

Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривень активов государства в деле ПриватБанка. Об этом написала в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривень активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предотвратил выбытие еще 28 миллиардов гривень по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих денежных средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", – отметила генпрокурор.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По ее словам, речь идет о депозитах лиц, которые попали под признаки связанных с банком.

"Денежные средства в национализации ПриватБанка были списаны по общеевропейскому механизму bail-in, чтобы урегулировать неплатежеспособность финучреждения за счет внутренних источников", – пояснила она.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.