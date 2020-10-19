Дело ПриватБанка. Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн
Офис генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривень активов государства в деле ПриватБанка. Об этом написала в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривень активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предотвратил выбытие еще 28 миллиардов гривень по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих денежных средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", – отметила генпрокурор.
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По ее словам, речь идет о депозитах лиц, которые попали под признаки связанных с банком.
"Денежные средства в национализации ПриватБанка были списаны по общеевропейскому механизму bail-in, чтобы урегулировать неплатежеспособность финучреждения за счет внутренних источников", – пояснила она.
- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- 9 сентября Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов.
- Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда.
- 16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.
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