Верховный Суд остановил взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Верховный Суд Украины отменил исполнение решения Печерского суда о взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

ВСУ одобрил ходатайство ПриватБанка и остановил исполнение решения Печерского районного суда от 9 февраля 2017 года о взыскании с ПриватБанка $347 млн.

"Применяя такое прекращение исполнения, суд не совершает оценку основания поданной кассационной жалобы, а только устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон", – сообщает пресс-служба Верховного Суда.

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В декабре 2016 года НБУ национализировал ПриватБанк и признал семью Суркисов его инсайдерами. Тогда долги банка перед ними были конвертированы в капитал ПриватаБанка. Вместо денег Суркисы получили акции. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует об инсайдерстве.

В сентябре 2017 года стало известно, что Суркисы подали в суд против НБУ 42 иска. Почти все иски касались обжалования конвертации долгов банка.

В марте 2020 года Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность Приватбанка вернуть Суркисам более $200 000, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу.

2 сентября 2020 года Печерский районный суд удовлетворил требование шести компаний Суркисов о взыскании с Приватбанка $350 млн. В ответ Министерство юстиции подготовило законопроект

8 сентября Министерство юстиции подало аппелляцию на решение Печерского суда о взыскании 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу компаний Суркисов.

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Александр Мясищев

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