Борьба за 10 млрд Привата: Минюст подает апелляцию против Суркисов
Министерство юстиции Украины подало апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда о взыскании с Приватбанка 10 млрд грн в пользу офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Минюста Денис Малюська.
"На постановление мы только что подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка – жалобу в Высший совет правосудия", – написал Малюська.
Он добавил, что правильная реакция на решение судьи Вовка станет началом возрождения судовой власти. В противном случае решение судьи будет символом тотального краха, считает министр. По его мнению, решение судьи означает "кражу 10 млрд грн".
Министр напомнил, что в парламенте должны рассмотреть законопроект №4064, который должен заблокировать принудительное взыскание денег с Приватбанка.
- 15 декабря 2016 года НБУ решил национализировать Приватбанк и признал Суркисов его инсайдерами. Тогда долги банка перед ними были конвертированы в капитал Привата. Вместо денег Суркисы получили акции. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует об инсайдерстве.
- В сентябре 2017 года стало известно, что Суркисы подали в суд против НБУ 42 иска. Почти все иски касались обжалования конвертации долгов банка.
- В марте 2020 года Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность Приватбанка вернуть Суркисам более $200 000, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу.
- 2 сентября 2020 года Печерский районный суд удовлетворил требование шести компаний Суркисов о взыскании с Приватбанка $350 млн. В ответ Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения суда.
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