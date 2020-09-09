Борьба за 10 млрд Привата: Минюст подает апелляцию против Суркисов

Министерство юстиции Украины подало апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда о взыскании с Приватбанка 10 млрд грн в пользу офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Минюста Денис Малюська.

"На постановление мы только что подали апелляционную жалобу. А на самого судью Вовка – жалобу в Высший совет правосудия", – написал Малюська.

Он добавил, что правильная реакция на решение судьи Вовка станет началом возрождения судовой власти. В противном случае решение судьи будет символом тотального краха, считает министр. По его мнению, решение судьи означает "кражу 10 млрд грн".

Министр напомнил, что в парламенте должны рассмотреть законопроект №4064, который должен заблокировать принудительное взыскание денег с Приватбанка.

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Александр Мясищев

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