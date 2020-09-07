В Минюсте придумали, как отменить взыскание с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу Суркисов

Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда о принудительном взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу шести оффшорных компаний Григория и Игоря Суркисов. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Мы подготовили законопроект, который дает возможность не исполнять принудительное выполнение решения суда", - написал Малюська.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" новым пунктом, где будет указано, что принудительное взыскание возможно только в том случае, когда имущество ответчика арестовано.

Решение внести изменения в закон и направить его в Верховную Раду министр аргументирует тем, что "…ожидать рассмотрения в апелляции/кассации – слишком долго и позитивный результат рассмотрения не гарантирован".

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Минюст также не оформил законопроект, как правительственный, ради экономии времени, т.к. согласование внутри правительства займет как минимум неделю.

"Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в наиболее короткие сроки. У нас отсчет времени идет даже не на дни, а на часы", - призвал министр юстиции.

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Отвечая на критику ряда адвокатов, прокомментировавших пост Малюськи, заместитель министра по вопросам европейской интеграции в Минюсте Валерия Коломиец заверила, что законопроект не создает прецедент, когда любое решение суда можно будет отменить изменением того или иного закона.

Печерский суд в феврале подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка, в связи с чем их деньги были конвертированы в капитал банка при национализации. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о такой связи.

2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн.

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Роман Брыль

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