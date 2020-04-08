Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

Днем, 8 апреля, в Киевском апелляционном суде состоялось еще одно знаковое судебное заседание в конфликте вокруг национализации ПриватБанка. Министерство юстиции пыталось выяснить, можно ли взыскать с банка $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов.

Юристов самого банка на слушании не было – их не пригласили, а сам процесс вызвал публичный конфликт между министерством и государственным банком. Окончательного решения по этому эпизоду пока нет – суд перенес заседание на 13 апреля, сообщили LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.

Понять кто и за что спорит в этом деле очень непросто.

LIGA.net разбиралась в запутанном процессе. Действительно ли ПриватБанк может потерять почти 7 млрд грн?

Шесть компаний. Откуда взялось дело на $200 млн

Дело шести английских клиентов кипрского филиала ПриватБанка – единственный активный процесс, касающийся национализации Привата и ее последствий. Почти все остальные важные суды фактически приостановлены до решения Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов (детально об этом процессе мы писали здесь).

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Это дело – только один из трех процессов, инициированных офшорными компаниями Игоря и Григория Суркисов, которые держали депозиты в ПриватБанке на Кипре.

Речь о компаниях Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments – все они зарегистрированы по одному адресу в пригороде Лондона. С самого начала судебной кампании вокруг ПриватБанка СМИ называли их связанными с семьей Суркисов.

Компании держали на депозитах в кипрском филиале банка совокупно около $250 млн. В 2016 году депозиты были принудительно конвертированы в капитал банка во время национализации (процедура bail-in), поскольку НБУ признал Суркисов и принадлежащие им компании связанными лицами с экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

В итоге офшоры Суркисов инициировали три параллельных судебных процесса.

Два коллективных иска – на Кипре и в украинском админсуде. Они имеют одинаковые требования: признать bail-in незаконным и вернуть депозиты компаниям. Суд на Кипре находится на начальной стадии, второй процесс остановлен до решения Большой палаты Верховного суда по другому - общему иску семьи Суркисов, от которого зависит, правомерно ли НБУ признал бизнесменов связанными лицами с Коломойским и Боголюбовым.

Третий иск – в гражданском суде в Украине. Через него истцы требуют обязать ПриватБанк выполнять условия договора. Общее требование – срок действия депозитов закончился, их нужно вернуть, включая проценты.

Печерское правосудие. Как Суркисы приблизились к победе

Слушание в аеплляционном суде связано как раз с последним процессом. В 2017 году Печерский райсуд Киева, не вынося решения по сути, подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорами Суркисов. Истцы таким образом получили обеспечение по иску. Формально Приват еще должен был вернуть им деньги. Но есть нюансы.

Позиция ПриватБанка заключается в том, что исполнить условия этих договоров невозможно в принципе. Логика проста: это уже фактически произошло, поскольку деньги с депозитных счетов были конвертированы в акции банка еще в 2016-м вместе со средствами других связанных лиц банка. Этой конвертацией Приват формально закрыл свои обязательства перед вкладчиками (то, что эквивалент акций государство за купило 1 гривню – отдельный разговор).

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Суд не устроили эти аргументы: он удовлетворил требование офшорных компаний обеспечить иск. Но как именно банк должен выполнить эти договора – никто не понимает, к тому же решение по существу этого дела до сих пор так и не принято, рассказывал LIGA.net один из представителей Привата в этом процессе.

Так прошло два года, пока в дело не включился Минюст, а точнее – государственная исполнительная служба.

Минюст взял инициативу. Почему это важно

В октябре 2019-го госиполнитель Алла Кравчук открыла производство о принудительном исполнении обеспечительной меры иска компаний Суркисов, о котором говорилось в решении Печерского суда. Проще говоря, она собиралась взыскать с ПриватБанка $250 млн.

Проблема в том, что по-прежнему было неясно, как это сделать. Через месяц ПриватБанк обратился к Кравчук с предложением попросить у суда разъяснение. Процессуально это выглядит так: участник процесса может не просто ходатайствовать о разъяснениях, а и уточнить свою позицию – то есть описать, как именно он видит порядок исполнения решения.

Кравчук заявила позицию, аналогичную видению ПриватБанка (договора нельзя исполнить из-за bail-in). Во время слушаний, посвященных ходатайству госиполнителя, представители компаний Суркисов воспользовались моментом, чтобы заявить о своем понимании процедуры (взыскать депозиты с процентами), хотя ходатайств к суду о разъяснении от них не было.

В этот момент что-то пошло не так: несмотря на солидарную позицию с ПриватБанком госисполнитель заявила, что не возражает против формата, озвученного истцами (хотя адвокаты ПриватБанка возражали), следует из материалов дела. В итоге уже зимой 2020 года суд выпустил разъяснение в пользу компаний Суркисов.

Интересная деталь: разъяснение выпускал судья Вячеслав Пидпалый. 20 апреля 2019 года он же вынес решение о расторжении договоров поручительства компаний Игоря Коломойского перед ПриватБанком на 10 млрд грн.

Затем Кравчук отдельно от ПриватБанка подала апелляцию. Именно ее 8 апреля и рассматривал суд.

Малюська против юристов Привата. Что дальше?

Действия Кравчук легли в основу публичного конфликта между Минюстом и адвокатами ПриватБанка.

Юристов Привата сначала не пригласили на слушание 8 апреля (им не выслали повестку, без которой не допускают в помещение суда), затем министр юстиции Денис Малюська публично намекнул на их непрофессионализм и заявил, что Минюст не намерен советоваться с ПриватБанком по поводу происходящего на этом процессе.

"Почему мы принимаем самостоятельные решение, а не руководствуется указаниями/советами ПриватБанка? Мы уже однажды пошли навстречу высокооплачиваемым "профи" – результат видят все (речь о ходатайстве по поводу разъяснения, – Ред.), – написал министр. – Дальнейшие рекомендации адвокатов Привата были еще более экзотичными, мягко говоря они не корреспондировали с законодательством".

По словам собеседника LIGA.net в ПриватБанке, конфликт с Минюстом и самостоятельная апелляция госиполнителя сильно осложнила банку жизнь в попытке оспорить законность разъяснения Печерского райсуда.

"По нашей информации в следующий понедельник (в тот же день. - Ред.) в апелляционной инстанции будет слушаться и аналогичная апелляция со стороны ПриватБанка, которую объединили с иском Кравчук, – говорит он. – Но если по апелляции Минюста суд оставит разъяснение суда в прежнем виде, риски принудительного взыскания с банка $200 млн существенно возрастут".