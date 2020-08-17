Дело Суркисов против ПриватБанка: Малюська назвал список судебных манипуляций

Тихий договорняк на миллиарды гривень, где в главных ролях: судьи, олигархи, "активисты" и риск превращения Украины на арену боев без правил. Так прокомментировал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook пятничное заседание Печерского районного суда в деле по иску шести британских компаний к ПриватБанку и Минфина.

По мнению министра в судебном процессе были задействованы "…практически все возможные манипуляции". А именно:

- формальный ответчик физическое лицо, чтобы изменить подведомственность дела

- манипуляция с судовым сбором: иск не о взыскании средств, а об обслуживании депозитов

- манипуляция с выбором судьи: идентичные заявления подавались одна за другой пока система не расписала дело на определенного судью

- манипуляция со способом обеспечения: обеспечение было практически идентично исковым требованиям.

-слушание дела было назначено на конец рабочего дня в пятницу, что указывало на готовность получить ожидаемый результат.

Подробнее о деле: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

"Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить порядок исполнения решения об обеспечении, которая позволяет стянуть тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов", - написал министр.

Иными словами, в качестве обеспечения суд просят стянуть несколько миллиардов с ПриватБанка в пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с Британских Виргинских островов, объяснил Малюська.

Министр считает, что естественным решением суда должен был стать быстрый отказ от заявления истцов.

"Есть все признаки такого себе тихонького договорнячка у миллиард гривень", - резюмировал Малюська.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка, в связи с чем их деньги были конвертированы в капитал банка при национализации. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о такой связи.

Печерский суд в феврале подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

14 августа суд перенес рассмотрение дела Суркисов против ПриватБанка.

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Роман Брыль

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