Офшоры Суркисов выиграли у ПриватБанка суд на 10 млрд грн

Министр юстиции Денис Малюська считает этот процесс "абсурдным"

Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Об этом LIGA.net сообщил один из участников процесса со стороны ПриватБанка.

Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Общая сумма требований компаний - $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов, которые были насчитаны по ставке около 13% годовых.

Офшоры обратились в Печерский райсуд еще в 2017 году. Он до сих пор не принял решения по сути, однако постановил, что ПриватБанк должен выполнять условия указанных договоров. Заявление компаний, которое суд удовлетворил сегодня, заключалось в том, что выполнение договоров означает физическое списание средств со счетов банка.

Для того, чтобы списать средства компаниям Суркисов нужно получить решение суда о возобновлении исполнительного производства. Соответствующая жалоба офшоров будет рассмотрена в Печерском суде 3 сентября.

Дальше дело зависит от исполнительной службы Министерства юстиции. Госисполнитель должен подписать соответствующее требование и предъявить его Нацбанку, если посчитает решение суда правомерным, уточнил LIGA.net один из адвокатов ПриватБанка. Комментируя процесс перед журналистами министр юстиции Денис Малюська отметил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов "абсурдно и выходит за пределы здравого смысла".

"Нас ожидают еще месяцы тяжбы. Мы будем под микроскопом анализировать решение и смотреть, можно ли его вообще выполнить", - сказал министр.

Печерский суд в феврале подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

подтвердил обязанность ПриватБанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов, не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу. Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала ПриватБанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года. Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка, в связи с чем их деньги были конвертированы в капитал банка при национализации. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о такой связи.

Подробнее о деле: Офшоры Суркисов, Минюст, ПриватБанк. Откуда взялось дело о взыскании с госбанка $250 млн

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